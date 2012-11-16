Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 25 мая родилась калужский краевед Надежда Салахова
Новость дня Общество

25 мая родилась калужский краевед Надежда Салахова

Что происходило в Калужской области 25 мая в разные годы.
25.05, 05:00
1 6711
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 25 мая.

1798 – «в ночи был пожар у наместническова дому сгорел дом госпожи Барышниковой» (источник - записки купца Губкина). Деревянный дом наместника располагался на территории бывшего калужского кремля (ныне Городской парк культуры и отдыха - прим.ред.). «Воеводский дом состоял почти на углу, у горы, что к садкам рыбным, а близ него – канцелярия и другие дома, выстроенные купечеством» (источник - рукопись 1791 года)

1912 - в деревне Гнездилово Спас-Деменского района родился Алексей Тимофеевич Титов (1912-1943). Наш земляк погиб 28 сентября 1943 года. Похоронен в Черниговской области. Высокое звание Героя Советского Союза ему было присвоено 15.01.1944.

1947 – в поселке Бойково Сахалинской области родилась Надежда Владимировна Салахова (25.05.1947 – 16.11.2012). Она была известным калужским краеведом-исследователем, научным сотрудником отдела "Мансурово" Государственного мемориального о природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна". Именно она стала рганизатором «Мансуровских чтений», посвященных изучению творчества Льва Николаевича Толстого. Последний 4-й выпуск материалов "Мансуровских чтений" под руководством Надежды Владимировны вышел в 2012 году. Надежда Салахова была Членом Географического общества Российской Академии наук.

1967 – колхоз имени Орджоникидзе Козельского района награжден орденом Трудового Красного Знамени. Председатель колхоза Петр Иванович Сычев.

1972 - Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Балабаново Боровского района Калужской области преобразован в город районного подчинения.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
7 оценили
14%
0%
86%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFSSWN3SVRJRW5iQ21VNlNhZXlFUWc9PSIsInZhbHVlIjoiSUM5cnlDYjQySWVPZko0UlRBbWE2eHdYeW1LVGtSNjJiRkt6a0pqZTY3elVCdDRLQlRXVGRvVWRla3huM2lRbU5RWUR6c0s2V2cvb1d2TjBQWUVGMEFRVTBmK3FEQTF6VTVvM2N5WDNiWDZrb3BzbmhUMnplLy9LMTdQVWloSWNQRHpjMXZseEFwbE4zN2s2MitaZmhob3lXby9TclltNm5RRnB3WUxqdndaKzZDWTNJZnBLcTUvZ0c4MUtxWmloMG8xZnY3Q0plaW4xUEtpNFdwaXh1SFIvRyt0SjZLT2xMTUhORlp0UlZ0c1NhZG1pa1dqNU8rT0x1ZXNCTE00Ry8zVzdYc2IvZU5YL0c1UzVCZ2I1YnRmS0ErWDRPSTMyajMxSlo2dCs2VHp6QTdvUjUwZ0NQMmx3cHdKY1ZhaXRtR0lFUUV5MVJVWmErOHdGTVp2VjdaVDg2VEZMVXdrRkhWKzc4N3JrSmVMYWxWNkVvTW1Ic2NxaGk0dUNKS2kzeG5ZSDZKNVAvVDRVTFBvaW1RSkZpZlBqZ09BRGc0SHRwak4za0d4L25JMEpyYmJhc0E0anB4dVc3dnFIYWdDViIsIm1hYyI6IjllN2FlMmYxMGUxYTZjOWE4ZGNkYmQ4MTliY2FhMTU2N2FiNjE5N2FjNWJjMWFkY2EyNTdiYjgxMDNhZDFiY2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImpaUEFtVmx3cjlBcklHMnBkUDUvU1E9PSIsInZhbHVlIjoieXFRM0JtQlB0cEczTEpRRE5oeCs4R3cxMzJkYk9kYmNtdmNLZXFLclpMdUs0bnN4ck9UTHpmWUwzblhSTzhJbkZ2N1NKQ2VCSUR5RHVudUs1ajljNzRvNEx0d2k1OTRlM3J5cTkxMFdQUHQ1OUZjSWFNMGh6Y1VGRXY0Uk81aGxPUTdvN2xDL3ZNWUZwcHduQVRRdDl0cGdOZzZBWDM2dzcwNFozSDZ0Qzg5RSs0L3VENUJQQ1h0OFVlVUlvRFlFb2hmZ0RWOFMxNU9tcjExR05GZmZobDczajBjQ2xvTEV4aHNzOUxSMzBGclN2ZUZ2enM5bDVpN2N6WTl6UklteDZuTFhxUFZqTTRtc3pHaTBJSU8vMlU0ZW9SSGplLzdsNW5FcVRLZXIvSGx3K1VhaEZRUU4vSHVINFBmbEN0ZkJ0bEcybWkrTGtRQ2pSU3BsWmZLZG1OWWZ3cjltWk1BVm1lUitHUklrNVNQSE40QkpGb1JxNFR3clg0czQ4dzljTmphQlU2L2c4bnhMTkhRenpSQUsxbmRvRTdrSU5pRnY0em4vMEtJZmR3c1JjdTlsMTB6Q1A3RitsK3hUZkNYam5sWjY3bVpaZzEzbGNFd3JENjhENUc1WkpwandvQUp0QU1zVUs0blNRZ3BwMmVVcisrWVhiSXZLN21najlsaHJ0MnZGSnp2OTZ5QXplc1gxQmczMUV0T1JSUk1Yb3BzaUFzUHVoZHBxd2tXd2RtejdEQWVCb2VSNndnL05YZ0VXZlRuK2c1YTNIY3daNGw4OXhIR2NVMUJ3N0dtcTJLVTZwSFFOMEtEcnNUT2JVU1hFakpOeGhBSkxzNnRXVTY3dyIsIm1hYyI6IjFmYjAwMjBiNTZhYmE3YWE3NjgxOGIyYTVlZDg1Njg3OGQ2OTYwY2Y1MjU3MmViNTVkZDNjNzliNTEwZmFkYjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+