В Калуге потребовали у Путина остановить Роспортебнадзор и попросили проверить Владислава Шапшу

В субботу, 6 ноября, на Ютубе было опубликовано весьма неоднозначное и противоречивое обращение группы калужан к Президенту России Владимиру ПУТИНУ.

На видео молодой человек зачитывает обращение, в котором декларативно рассказывает о том, что ограничения, вводимые губернаторами регионов, в том числе Калужской области, нарушают их конституционные права.

Также в обращении говорится, что в средствах массовой информации развернута пропагандистская кампания не с целью остановить пандемию коронавируса, а с целью достигнуть показателей вакцинации в 80%.

Также составители обращения потребовали у Владимира Путина остановить действия Роспотребнадзора, главных санитарных врачей, правительства РФ и губернаторов, которые они называют незаконными, а также расследовать законность сообщений СМИ.

Требовать у президента проверить губернатора Калужской области Владислава ШАПШУ на превышение им своих полномочий составители обращения не стали, а только попросили Владимира Путина об этом.

В конце ролика, калужане неожиданно заявили, что если для всего перечисленного России потребуется выйти из ВОЗ, они будут только приветствовать такое решение и высказали решимость остановить фашизм, который на нашей земле не пройдет.

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