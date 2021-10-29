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В Калужской области 34-летний пациент скончался от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.10.2021 23:06 0 802
В Калужской области 34-летний пациент скончался от коронавируса

В Калужской области в пятницу, 29 октября, подтвердили 181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 52 596, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 209 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 50 270 калужан.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались двое 93-летних жителей Калуги, 80-летний пациент из областного центра, 34-летний обнинец, а также 44-летний житель Малоярославецкого района. В списке жертв эпидемии теперь 844 калужанина.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 1482 человека. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занято более 2000 коек. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.

В 24 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 677 (-3 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 88 (-2),
  • Боровский район – 78 (-2),
  • Малоярославецкий район – 77 (0),
  • Кировский район – 64 (0),
  • Козельский район – 57 (-2),
  • Жуковский район – 51 (-1),
  • Дзержинский район – 46 (-2),
  • Людиновский район – 41 (-2),
  • Сухиничский район – 25 (-2),
  • Думиничский район – 24 (-1),
  • Медынский район – 23 (-1),
  • Тарусский район – 21 (-1),
  • Бабынинский район – 20 (-1),
  • Юхновский район – 20 (-1),
  • Ферзиковский район - 19 (-1),
  • Хвастовичский район – 18 (-2),
  • Перемышльский район – 17 (-1),
  • Спас-Деменский район – 17 (-1),
  • Жиздринский район – 16 (-1),
  • Мещовский район – 16 (-1),
  • Мосальский район - 15 (-1),
  • Куйбышевский район – 14 (-1),
  • Барятинский район – 13 (-1),
  • Ульяновский район – 13 (-1),
  • Износковский район – 12 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 октября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 октября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.10.2021 23:06 0 802
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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