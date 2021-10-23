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Этот день в истории: 23 октября родился Иосиф Лион, строивший калужский вокзал

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 23.10.2021 08:00 0 516
Этот день в истории: 23 октября родился Иосиф Лион, строивший калужский вокзал

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 23 октября.

1791 – Октября 23. Ока лдом покрылась. (Из записок купца Губкина)

1837 – в Калуге побывала великая княгиня Елена Павловна.

1854 - родился Иосиф Ефремович Лион (23.10.1854-сент.1926). Он строил здание Калужского железнодорожного вокзала, ныне вокзал Калуга-I (проект архитектора Управления дорог Александра Михайловича Кулаевского), жилые и производственные корпуса в Калуге, осуществил ряд построек на линии железной дороги от Калуги до Москвы. Умер в Калуге.

1923 – скончалась Вера Васильевна Вульф (1871-1923), урожденная Якунчикова, художник, музыкант. В. Вульф находилась в родстве с создателем Русской частной оперы С.И. Мамонтовым и основателем Третьяковской галереи П.М. Третьяковым.

 «В 1914 году Вера Васильевна и  ее супруг Георгий Вульф арендовали в Тарусе дачу «Песочное», где прежде жила семья Цветаевых, а также творил  живописец Виктор Борисов-Мусатов.  Вульфы принимали активное участие в культурной жизни города. В 1915 году по прошению главы семейства в здании соляного амбара был открыт Народный дом. На его обустройство семья Вульф  пожертвовала три  тысячи рублей. В пользу библиотеки и Народного дома супруги устраивали концерты, спектакли, выставки с участием художников, музыкантов, литераторов. Одним из первых спектаклей, поставленных на сцене Народного дома, была опера Василия Поленова «Призраки Эллады».  Декорации писал сам мастер исторической и жанровой живописи. Опера прошла с большим успехом. На даче «Песочное» Вера Васильевна проводила «музыкальные субботники», куда простые тарусяне собирались послушать музыку известных композиторов.

В Тарусе Вульф создала музей  Борисова-Мусатова. Это был первый в России мемориальный музей, посвященный творчеству художника. Музей стал  культурно-просветительским центром, где собиралась местная интеллигенция. Музей просуществовал до октября 1923 года и закрылся в связи со смертью Веры Вульф» (Т.СОЛОДКИНА, «Весть», 6.11.13).

1934 - родился Игорь Алексеевич Солдатёнков (23.10.1934-2009), народный художник России. Основатель картинной галереи в Боровске, куда приехал в 1977 году, и Музейно-выставочного центра в Малоярославце. Почетный гражданин города Боровска и города Малоярославца.

2009 - в городе Боровске установлен памятник философу и богослову, одному из основателей русского космизма, «Московскому Сократу», знаменитому библиотекарю Румянцевского музея Николаю Федоровичу Федорову (26(14).06.1829-28(15).12.1903). Автор скульптурной композиции московский скульптор Артем Власов. В 1867-1868 годах Федоров преподавал историю и географию в Боровском уездном училище Калужской губернии. В 1988 году в Боровске прошли первые Федоровские чтения.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 23.10.2021 08:00 0 516
Тэги: история калуги этот день в истории
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