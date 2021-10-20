В Калужской области 61 тысяча человек приняла участие в переписи населения с помощью Госуслуг

В среду, 20 октября, правительство Калужской области опубликовало первые данные о ходе переписи населения, которая стартовала 15 октября.

По состоянию на 19 октября на портале «Госуслуги» переписалась почти 61 тысяча калужан.

По количеству переписавшихся регион находится на седьмом месте среди 18 субъектов Центрального федерального округа и на 31 - в России.

Перепись продлится до 14 ноября.

Ранее мы рассказывали о способах участия в переписи и о том, как отличить переписчиков от мошенников.

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