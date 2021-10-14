В Обнинске отменили ярмарки из-за вспышки африканской чумы свиней
В Обнинске с 16 октября вводится временный запрет на проведение сельскохозяйственных ярмарок. Это связано с карантином по африканской чуме свиней, сообщили в администрации города.
- Информация о возобновлении ярмарок будет сообщена дополнительно, - подчеркнули в администрации.
Ранее мы сообщали, что в Калужской области два крупных очага африканской чумы свиней выявлены в Кировском районе и под Обнинском. В карантинную зону попали 80 населенных пунктов Боровского, Жуковского Кировского, Барятинского, Спас-Деменского районов и Обнинска.
В Калуге ярмарки продолжатся. Ближайшая откроется 15 октября.
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