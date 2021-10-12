В Калуге на три дня перекроют улицу вдоль сквера Ленина для проведения ярмарки

В Калуге с 22:00 четверга, 14 октября, до 20:00 субботы, 16 октября, закроют движение транспорта на участке улицы Кропоткина от дома №43/8 до дома №9/10 по площади Старый Торг. Об этом сообщили в городской управе.

Перекрытие движения связано с проведением сельскохозяйственной ярмарки. Она будет работать в районе сквера Ленина 15 и 16 октября с 8:00 до 18:00.