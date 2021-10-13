В Калужской области 144 человека вернулись с курортов с коронавирусом

У 144 калужан, которые вернулись с российских курортов, обнаружен коронавирус. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили на заседании оперативного штаба в правительстве региона.

Также ковид выявили у 207 человек, возвратившихся к нам из других стран.

141 калужанин оштрафован из-за того, что после возвращения из-за границы не прошел вовремя тестирование на коронавирус.

В больницах области 1748 человек лечится от коронавируса, сообщили на заседании оперативного штаба. На одного заболевшего приходится шесть контактных человек.