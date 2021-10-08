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Главные новости в Калужской области 8 октября: повышение стоимости проезда и ограждение на Грабцевском шоссе

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 08.10.2021 20:00 0 1093
Главные новости в Калужской области 8 октября: повышение стоимости проезда и ограждение на Грабцевском шоссе

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 8 октября.

Транспорт подорожает

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Калуги выглядит неизбежным. Перевозчики говорят, что могут обанкротиться при нынешних тарифах. Они хотят брать по 30 рублей с каждого пассажира, но вероятнее те цены, которые собирались установить весной – 22 за троллейбус и 25 за автобус.

Без левого поворота

На Грабцевском шоссе в Калуге установили столбики, чтобы водители не поворачивали к торговому центру.

Новый рекорд

В Калужской области установлен новый осенний рекорд по количеству выявленных за сутки случаев коронавируса.

Авто на паузу

Калужский завод «Фольксваген» снизит производство из-за дефицита полупроводников. Проблема наблюдается с начала года.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 08.10.2021 20:00 0 1093
Тэги: общество обзор новостей
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