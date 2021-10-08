Главные новости в Калужской области 8 октября: повышение стоимости проезда и ограждение на Грабцевском шоссе
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 8 октября.
Транспорт подорожает
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Калуги выглядит неизбежным. Перевозчики говорят, что могут обанкротиться при нынешних тарифах. Они хотят брать по 30 рублей с каждого пассажира, но вероятнее те цены, которые собирались установить весной – 22 за троллейбус и 25 за автобус.
Без левого поворота
На Грабцевском шоссе в Калуге установили столбики, чтобы водители не поворачивали к торговому центру.
Новый рекорд
В Калужской области установлен новый осенний рекорд по количеству выявленных за сутки случаев коронавируса.
Авто на паузу
Калужский завод «Фольксваген» снизит производство из-за дефицита полупроводников. Проблема наблюдается с начала года.
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