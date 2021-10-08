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В Калуге готовится новое повышение стоимости проезда в общественном транспорте

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 08.10.2021 12:24 12 1448
В Калуге готовится новое повышение стоимости проезда в общественном транспорте

В Калуге собираются повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Нынешний тариф установлен более четырех лет назад. Перевозчики заявляют, что при нынешних ценах они обанкротятся, а на улицах транспорта просто не останется. В пятницу, 8 октября, эту тему прокомментировал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- В качестве решения частные перевозчики предложили увечить тариф на проезд в общественном транспорте, который не повышался более 4 лет. Оптимальная цена, по их мнению, чтобы перевозчик выживал и развивался — 30 рублей за поездку, - отметил Денисов. - Считаю это требование чрезмерным – для калужан такой скачок цены будет слишком болезненным. Продолжим консультации с другими участниками рынка, депутатами, территориальными общинами и, конечно, с калужанами-пользователями общественного транспорта. И только после этого можно будет принять правильное и взвешенное решение.

Глава администрации попросил калужан высказать свое мнение по поводу повышения цены.

Напомним, сейчас за проезд в троллейбусах Калуги берут 19 рублей, в автобусах – 22 рубля.

В апреле 2021 года в Калуге собирались повысить цену билета в троллейбусах до 22 рублей, в автобусах – до 25. Однако тогда против этого решения выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша. И депутаты городской думы проголосовали против уже подготовленного проекта постановления.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 08.10.2021 12:24 12 1448
Тэги: транспорт дмитрий денисов
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