«Калужане должны готовиться к тому, что нормальных перевозок в Калуге больше не будет»: пассажирские перевозчики оказались на грани банкротства

Все чаще калужане недовольны работой общественного транспорта. Жалобы периодически поступают из разных районов города. Начался учебный год, дети пошли в школу и в часы пик теперь гораздо труднее уехать.

Жители Калуги стали замечать длинные очереди на остановках, в переполненных маршрутках соблюдать безопасную дистанцию невозможно, а днем автобусов вообще не дождаться. Скоро зима и перспектива мёрзнуть, в ожидании маршрутки, честно говоря, пугает.

Так выглядит ситуация глазами пассажиров. Частные же перевозчики, к которым мы обратились с просьбой прокомментировать, почему ситуация ухудшается, рассказали нам об обратной стороне медали.

«Все цены растут. Всё растет, кроме тарифов на пассажирские перевозки»

- Тарифы на общественный транспорт устанавливает министерство конкурентной политики для тех предприятий, которые работают на регулярных тарифах, - рассказала нам директор ООО «ЭГОНОМ» Елена ТЮЛЮШ, перевозчик на маршрутах 8, 10, 31, 71, 73, 77, 80, 81. - Например, управление калужского троллейбуса так работает. У них фиксированный тариф и льготы, т.е. они возят льготников. А у нас тарифы не регулируемые. По идее, мы можем их поднять, но представляете, что будет, если мы это сделаем? Муниципальные автобусы останутся по 22 рубля, троллейбусы по 19, а мы поднимем… Поэтому мы всё время придерживаемся такой тарифной политики: когда город поднимает тарифы для муниципального транспорта, тогда мы тоже поднимаем.

Но тарифы не поднимали, по-моему, с 2017 года. Очень давно. А цены знаете, как быстро растут? Тут же у нас газ. Цены на него за два года выросли на 100%. Где-то в 2019 году он стоил 11 рублей, а сейчас уже 20 рублей. По запчастям тоже самое. Все цены растут. Всё растет, кроме тарифов на пассажирские перевозки.

По мнению Тюлюш, если бы цены поднимали каждый год на один рубль, то это было бы идеальным решением: и перевозчикам поддержка, и населению не заметно бы было такое повышение.

- А сейчас не поднимают несколько лет, а потом сразу нужно поднять до 25 рублей, сразу на 3 рубля, - говорит Тюлюш. – Представляете, как это для людей выглядит? Я считаю, что тарифы нужно пересматривать раз в год.

Сейчас уже, конечно, вообще очень тяжело, - говорит в заключение Тюлюш. - Мы ждали, что в апреле поднимут, но это решение изменили. В результате сейчас мы уже на грани.

Перевозчики предупреждают о скором возврате времен, когда автобусы и маршрутки были битком всегда.

«Транспорт будет дольше простаивать в ремонте»

Как оказалось, еще один крупный перевозчик Калуги тоже находится не в лучшем положении.

- Калужане должны готовиться к тому, что нормальных перевозок в Калуге больше не будет, - начал свой рассказ с мрачного прогноза генеральный директор ООО «Гефест» Александр ШЕМОНАЕВ, перевозчик по маршрутам 26, 29, 45, 75, 76, 83. - Транспорт будет дольше простаивать в ремонте, потому что нет запасных частей. Ведь их надо на что-то купить, а денег не хватает. Так же его нужно чем-то заправить. И здесь та же беда. Таких вопросов будет рождаться всё больше и больше.

Помните время, когда по часу ждали автобус, потом еле могли в него впихнуться и буквально лежали на дверях, а шапки и пуговицы оставались за дверью? – продолжает Шемонаев. - Вот такой период наступает. Уже некоторые из самых старейших калужских перевозчиков говорят, что, как только закончатся карточки, они уходят из этого бизнеса.

Причина такого плачевного положения, по словам Шемонаева, одна единственная.

- Тарифы уже более четырёх лет не поднимали, - говорит он. - Поэтому транспортная инфраструктура вся больна. Нам не хватает средств на дизтопливо. Оно 34 рубля стоило, когда поднимали тариф последний раз, а сейчас уже 47 и даже 50. Насколько увеличились за четыре года цены на ресурсы? Кроме этого, очень здорово увеличились цены на запасные части, на обслуживание подвижного состава и потом люди, которые у нас работают, они тоже есть хотят. С учетом инфляции мы им повышаем заработную плату, а поднимать-то уже не из чего. Тариф очень низкий.

По словам Александра Шемонаева, на некоторых маршрутах сейчас они вынуждены работать в минус. К примеру, администрация города продлила маршрут № 83 до микрорайона «Европейский квартал», так как поступали жалобы от жителей на долгое ожидание транспорта. По словам перевозчика, пассажирский поток этого жилого комплекса, с учетом действующего тарифа, не покрывает его расходов и в результате они несут убытки. Но бросить его не могут. Иначе люди без личного транспорта окажутся просто отрезаны от цивилизации.

- Невозможно при этом тарифе закрывать проблемные вопросы, которые возникают неожиданно в городе, - продолжил рассказ Александр. - Даже на тех маршрутах, где более-менее нормально работаем, тоже все очень сложно.

Городские власти анонсировали полное избавление Калуги от ПАЗиков. Однако частным перевозчикам закупать новый транспорт уже не на что.

Пассажиры нервные, водители уходят

Но самое страшное, по словам Шемонаева, из перевозок начали массово уходить люди.

- Водители уже почувствовали, что при нынешнем положении дел, перспектив у них нет, - говорит он. - Наступает та черта, после которой возврата не будет. Мы потеряем самое главное, водительский состав. Он уходит. У меня за последнее время шесть человек уволились и оголились маршруты. А ушли куда? В другие структуры и профессии. Ведь наша работа связана с нервами. Пассажиры нервные, у них постоянно виноват водитель, вот они на фоне падения заработка бросают эту работу и уходят. И не только в нашей фирме не хватает водителей, но и в других организациях та же ситуация. Тариф надо поднять обязательно.

- Моя фирма работает с 1992 года, - подытоживает свой рассказ Шемонаев. - Мы находимся на грани банкротства и только из-за тарифов. Все стороны заинтересованы в хорошей работе транспорта. И городская администрация, и население города, и мы - перевозчики. Но если нам плохо, то и всем плохо. Что тут объяснять? Есть деньги, есть работа. Нет денег…

В заключение мы попросили перевозчиков озвучить, каким, на их взгляд, должен быть оптимальный уровень тарифа, чтобы работать в белую и на европейском уровне?

- Чтобы всё было хорошо, тариф должен быть 50 рублей, - говорит Шемонаев. - А чтобы более-менее приемлемо, то 30. Так рассчитали в управлении Калужского троллейбуса. Но мы понимаем, что нам такие тарифы никто не даст. Это политический вопрос.

- Для того, чтобы постоянно обновлять транспорт, мы не считали, но считали в «Управлении калужского троллейбуса». У них 40 с лишним рублей должен быть тариф, - отвечает на вопрос Елена Тюлюш. - Понятно, что такой не поставят. Поэтому будем рады увеличению хотя бы до того, как обещали – 25 рублей.

Тарифы в Калуге и других городах России

В Калуге, как известно, проезд на троллейбусе стоит 19 рублей, а на автобусе 22 рубля. Приняты эти тарифы в апреле 2017 года. Мы посмотрели, а что в других городах?

Тула - 25/35 (ночное время)

Тверь - 29

Ярославль - 28

Рязань - 23

Липецк - 26

Иваново - 25

Воронеж - 23

Владимир - 24

Белгород - 25

Казань - 30

Чебоксары - 26/27

Нижний Новгород - 28/30

Екатеринбург - 26/32