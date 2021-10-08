В Калуге установили новое дорожное ограждение на Грабцевском шоссе
В Калуге рядом с крупным торговым центром на Грабцевском шоссе, 95 установили дорожные столбики между полосами встречного движения. В пятницу, 8 октября, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
Теперь автомобилисты, которые едут со стороны центра, не смогут повернуть налево на парковку магазина через двойную сплошную линию.
- Ранее некоторые водители нарушали правила дорожного движения на данном участке, провоцируя ДТП, - подчеркнули в управлении городского хозяйства. - Надеемся, что теперь, благодаря проведенным работам, движение на данном участке станет гораздо более безопасным.
Ранее некоторые калужские водители поворачивали на парковку через двойную сплошную линию.
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