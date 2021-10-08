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В Калуге установили новое дорожное ограждение на Грабцевском шоссе

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 08.10.2021 15:44 8 656
В Калуге установили новое дорожное ограждение на Грабцевском шоссе

В Калуге рядом с крупным торговым центром на Грабцевском шоссе, 95 установили дорожные столбики между полосами встречного движения. В пятницу, 8 октября, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Теперь автомобилисты, которые едут со стороны центра, не смогут повернуть налево на парковку магазина через двойную сплошную линию.

- Ранее некоторые водители нарушали правила дорожного движения на данном участке, провоцируя ДТП, - подчеркнули в управлении городского хозяйства. - Надеемся, что теперь, благодаря проведенным работам, движение на данном участке станет гораздо более безопасным.

Ранее некоторые калужские водители поворачивали на парковку через двойную сплошную линию.

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 08.10.2021 15:44 8 656
Тэги: авто дороги
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