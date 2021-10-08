Калужский завод «Фольксваген» снизит производство из-за дефицита полупроводников

Автомобильный завод «Фольксваген» в Калуге в ближайшие месяцы сократит производство из-за дефицита полупроводников. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителей предприятия.

На «Фольксвагене» пояснили, что нехватка производственных мощностей для выпуска полупроводников наблюдается в мире с начала 2021 года. В сентябре завод вынужден был останавливаться на несколько дней.

В начале октябре также появилась информация о сокращении рабочего дня и простоях.

Восстановить объемы производства обещают, как только ситуация с поставкой компонентов наладится.