Калужский завод Volkswagen на несколько дней остановит производство из-за дефицита полупроводников

Автомобильный завод Volkswagen в Калуге на несколько дней в сентябре приостановит работу из-за нехватки полупроводников.

- В связи со сложившейся ситуацией объем производства компании в сентябре будет снижен, - приводит слова представителя автогиганта ТАСС. - По предварительным данным, производство в Калуге будет приостановлено со 2 по 3 сентября, с 9 по 10 сентября, с 16 по 17 сентября и с 20 по 24 сентября.

В «Фольксвагене» пояснили, что как только ситуация с поставками полупроводников улучшится, объем производства будет увеличен.