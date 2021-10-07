Калужским медикам доплатят за каждого привитого от коронавируса

В Калужской области медикам будут доплачивать за каждого привитого от коронавируса пациента. В четверг, 7 октября, об этом в ходе прямой линии в социальных сетях заявил министр здравоохранения региона Константин ПАХОМЕНКО.

По его словам, на каждого вакцинированного из бюджета могут потратить около 200 рублей. Эта сумма делится на нескольких медицинских работников – тех, кто направил на прививку, записал, осмотрел пациента и сделал укол.

Как отметил Пахоменко, если врач за день направит на вакцинацию от коронавируса 100 человек, то получит 6000 рублей – 60 рублей за каждого.

- 21 рабочий день – больше 100 тысяч, - отметил министр. - Все возможности заработать есть.

Ранее сообщалось, что Калужская область пока выполнила план вакцинации от ковида только на 47%.

Министр здравоохранения допустил новый локдаун при росте заболеваемости коронавирусом.

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