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Калужским медикам доплатят за каждого привитого от коронавируса

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 07.10.2021 17:09 5 435
Калужским медикам доплатят за каждого привитого от коронавируса

В Калужской области медикам будут доплачивать за каждого привитого от коронавируса пациента. В четверг, 7 октября, об этом в ходе прямой линии в социальных сетях заявил министр здравоохранения региона Константин ПАХОМЕНКО.

По его словам, на каждого вакцинированного из бюджета могут потратить около 200 рублей. Эта сумма делится на нескольких медицинских работников – тех, кто направил на прививку, записал, осмотрел пациента и сделал укол.

Как отметил Пахоменко, если врач за день направит на вакцинацию от коронавируса 100 человек, то получит 6000 рублей – 60 рублей за каждого.

- 21 рабочий день – больше 100 тысяч, - отметил министр. - Все возможности заработать есть.

Ранее сообщалось, что Калужская область пока выполнила план вакцинации от ковида только на 47%.

Министр здравоохранения допустил новый локдаун при росте заболеваемости коронавирусом.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 07.10.2021 17:09 5 435
Тэги: общество здравоохранение коронавирус статистика константин пахоменко
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