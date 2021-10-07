Во всех 26 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 6 октября, подтвердили 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 48 964, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 183 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 46 434 калужанина.

Подтверждены пять новых смертей. Скончались 75-летние жители Калуги и Дзержинского района, 72-летний обнинец, 79-летний пациент из Боровского района, а также 94-летний житель Тарусского района. В списке жертв эпидемии теперь 737 калужан.

На лечении остаются 1793 человека.

Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось. Однако эта статистика несколько обманчива. Она отражает ситуацию с задержкой в несколько недель. Сейчас количество новых случаев постоянно растет, особенно заметен рост числа госпитализированых.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 703 (-5 к предыдущему дню),

Обнинск – 115 (-4),

Боровский район – 100 (-2),

Малоярославецкий район – 97 (-3),

Кировский район – 76 (-3),

Козельский район – 74 (-3),

Дзержинский район – 70 (-2),

Жуковский район – 67 (-2),

Людиновский район – 59 (-4),

Сухиничский район – 40 (-4),

Думиничский район – 39 (-3),

Медынский район – 38 (-1),

Тарусский район – 35 (-2),

Бабынинский район – 31 (-2),

Юхновский район – 30 (-1),

Ферзиковский район - 29 (-1),

Хвастовичский район – 26 (-1),

Перемышльский район – 22 (-1),

Спас-Деменский район – 21 (-2),

Жиздринский район – 20 (-2),

Мещовский район – 19 (-1),

Мосальский район - 18 (-2),

Куйбышевский район – 17 (-2),

Барятинский район – 16 (-2),

Ульяновский район – 16 (-1),

Износковский район – 15 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 6 октября 2021 года.

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