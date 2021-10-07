Во всех 26 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 6 октября, подтвердили 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 48 964, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 183 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 46 434 калужанина.
Подтверждены пять новых смертей. Скончались 75-летние жители Калуги и Дзержинского района, 72-летний обнинец, 79-летний пациент из Боровского района, а также 94-летний житель Тарусского района. В списке жертв эпидемии теперь 737 калужан.
На лечении остаются 1793 человека.
Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось. Однако эта статистика несколько обманчива. Она отражает ситуацию с задержкой в несколько недель. Сейчас количество новых случаев постоянно растет, особенно заметен рост числа госпитализированых.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 703 (-5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 115 (-4),
- Боровский район – 100 (-2),
- Малоярославецкий район – 97 (-3),
- Кировский район – 76 (-3),
- Козельский район – 74 (-3),
- Дзержинский район – 70 (-2),
- Жуковский район – 67 (-2),
- Людиновский район – 59 (-4),
- Сухиничский район – 40 (-4),
- Думиничский район – 39 (-3),
- Медынский район – 38 (-1),
- Тарусский район – 35 (-2),
- Бабынинский район – 31 (-2),
- Юхновский район – 30 (-1),
- Ферзиковский район - 29 (-1),
- Хвастовичский район – 26 (-1),
- Перемышльский район – 22 (-1),
- Спас-Деменский район – 21 (-2),
- Жиздринский район – 20 (-2),
- Мещовский район – 19 (-1),
- Мосальский район - 18 (-2),
- Куйбышевский район – 17 (-2),
- Барятинский район – 16 (-2),
- Ульяновский район – 16 (-1),
- Износковский район – 15 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 6 октября 2021 года.
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