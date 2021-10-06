В Калужской области пять человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 737, сообщили в среду, 6 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлен 131 новый случай заражения ковидом. Это максимальный показатель за последний месяц. Общее количество заболевших выросло до 48 964.

За последние сутки в нашем регионе 183 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 46 434 калужанинина.

На лечении остаются 1793 человека.

По всей России выявлены за сутки 25 133 случая коронавируса. За весь период - 7 662 560. Выписан за сутки – 19 841, за весь период – 6 778 900. За последние сутки в стране от ковида умерли 929 человек, за все время – 212 625.

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