Главные новости в Калужской области 4 октября: расследование ДТП и новый губернатор из Калуги
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 4 октября.
Лобовое с грузовиком
Мать назвали виновной в собственной смерти и гибели ее ребенка. Разбираемся в подробностях ДТП, которое произошло в Калужской области 9 августа.
Кузница губернаторов
Пока губернатор Калужской области улетел в отпуск на Кавказ, в России появился новый губернатор из Калуги. Владимир Путин назначил Александра Авдеева руководить Владимирской областью.
Последнее предупреждение
В Калуге до 7 октября ищут владельцев 10 брошенных автомобилей. Эти машины обираются вывезти с улиц.
Смертность растет
В Калужской области растет смертность от коронавируса. Каждый день в списке жертв четыре-пять человек.
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