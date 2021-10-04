Главные новости в Калужской области 4 октября: расследование ДТП и новый губернатор из Калуги

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 4 октября.

Лобовое с грузовиком

Мать назвали виновной в собственной смерти и гибели ее ребенка. Разбираемся в подробностях ДТП, которое произошло в Калужской области 9 августа.

Кузница губернаторов

Пока губернатор Калужской области улетел в отпуск на Кавказ, в России появился новый губернатор из Калуги. Владимир Путин назначил Александра Авдеева руководить Владимирской областью.

Последнее предупреждение

В Калуге до 7 октября ищут владельцев 10 брошенных автомобилей. Эти машины обираются вывезти с улиц.

Смертность растет

В Калужской области растет смертность от коронавируса. Каждый день в списке жертв четыре-пять человек.

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