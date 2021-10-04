В Калужской области пять человек скончались от коронавируса 4 октября

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 729, сообщили в понедельник, 4 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 124 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 48 704.

За последние сутки в нашем регионе 145 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справился 46 051 калужанин.

На лечении остаются 1924 человека.

По всей России выявлен за сутки 25 781 случай коронавируса. За весь период - 7 612 317. Выписаны за сутки – 14 526, за весь период – 6 740 491. За последние сутки в стране от ковида умерли 883 человека, за все время – 210 801.

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