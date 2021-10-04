Мать назвали виновной в собственной смерти и гибели ее ребенка. Разбираемся в подробностях ДТП в Калужской области

Утром 9 августа в Жуковском районе произошла трагедия. Мы уже писали об этом ДТП, в котором погибли Ксения МАЛАШКОВА и ее четырехлетний сын Илья. «БМВ» и фура «Скания» столкнулись близ деревни Папино.

А в середине сентября в нашу редакцию обратились убитые горем родители погибшей Владимир и Надежда КУЗНЕЦОВЫ с просьбой предать огласке их подозрения.

Надежда Кузнецова, мама погибшей, считает, что на ее дочку несправедливо пытаются возложить вину за смертельное ДТП и высказала свою точку зрения по этому вопросу.

Подробности

В тот день, 9 августа, по факту аварии было начато предварительное расследование. ДТП не попало в кадр ни одной видеокамеры или регистратора.

Вечером того же дня, при встрече со следователем, родители узнали, что основной версией правоохранительных органов является «выезд BMW на полосу встречного движения».

- Ваша дочь - виновник ДТП, - сходу заявил следователь родственникам. - Она выехала на полосу встречного движения и, скорее всего, уснула за рулем. Об этом свидетельствует водитель «Скании» и царапина на асфальте.

Эта версия повергла родителей в шок. Ведь при отсутствии явных доказательств, для выяснения причин аварии, проводится большое количество следственных мероприятий: поиск и опрос свидетелей, проведение различных экспертиз и только потом делаются выводы…

- Ксения везла Илью в детский сад, с утра чувствовала себя хорошо, накануне выспалась и ничего не предвещало беды, - рассказывает мама погибшей Надежда Кузнецова. - Выехали в сад вовремя, не опаздывали, в запасе было достаточно времени, чтобы никуда не торопиться. Опыт вождения у нее большой, ездила Ксения всегда очень аккуратно, не лихачила, тем более в машине был сын. Мы до сих пор не можем поверить и понять, как все произошло, что должно было случиться, чтобы на полупустой дороге, где нельзя обгонять, произошло столкновение. В голове не укладывается.

Вечером родители Ксении поехали забирать внука из сада, и узнали, что его туда никто и не привозил, плюс дочь не брала трубку.

Позвонили на работу, где родителям и сообщили трагическую новость. Родные погибших подчеркивают, что до этого времени никто с ними почему-то не связался. Таким образом с 7.30 утра, когда произошла авария, до 19.00, когда родители узнали страшную новость, никто из родных не был оповещен о трагедии.

То есть у родственников не было возможности посетить место аварии, ознакомиться с составленными по факту ДТП документами, пообщаться с сотрудниками правоохранительных органов, свидетелями и врачами скорой медицинской помощи.

Столкновение произошло с грузовиком «Скания».

Подозрения

- В машине дочери видеорегистратора не было, у водителя фуры тоже, - говорит Надежда Кузнецова. - Дальше по трассе в сторону Москвы есть видеокамера, но она оказалась не исправной. Материалы дела следователь нам для ознакомления не дал. Мы сами выезжали на место ДТП, там на встречной полосе есть следы торможения «большегруза» ведущие на полосу, где ехала Ксения. И с крайней правой полосы, она же параллельная Ксениной и встречная для «Скании», есть следы торможения большегруза длиной примерно 20-30 метров.

Также мы осматривали машину дочери на спецстоянке, искорёжена вся левая часть, со стороны водителя, а на правой сохранились следы от оранжевой краски, - говорит Надежда.

- Уполномочен ли следователь единолично делать выводы о вине нашей дочери без проведения предусмотренных мероприятий и окончания проверки? - Задается вопросом отец Ксении Владимир Кузнецов. - Без экспертиз, сбора свидетельских показаний, следственных экспериментов. Как такое можно говорить нам, родителям погибшей, не имея на руках достаточное количество собранных доказательств? На мой взгляд это проявление непрофессионализма следователя уже на начальном этапе.

Свидетель был

Для представления своих интересов родители погибших наняли адвоката Виктора ЛАРИНА, который встретился со следователем.

Адвокат представил ему ряд ходатайств, в том числе об ознакомлении с материалами дела и с требованием приобщить к делу свидетельские показания и видео с места ДТП, которые были не учтены в ходе расследования.

Для Виктора Ларина, по его признанию, стало неожиданностью, что следователь отказал ему в ознакомлении с материалами проверки, уклончиво и кратко сообщал о каких-то подробностях, схему ДТП предоставил для обозрения.

По мнению адвоката, на основании видео, которое было снято спустя несколько минут после ДТП, следует, что данная схема ДТП составлена некорректно. Присутствуют ошибки в измерениях и не отражена осыпь на встречной для большегруза полосе после ДТП.

Родственникам погибших удалось найти непосредственного свидетеля произошедшего. В то утро, ожидая автобуса для отправки на смену, свидетель находился в непосредственной близости и полностью видел момент совершения ДТП. Он был опрошен адвокатом.

- По существу заданного мне вопроса по поводу того, что произошло, могу подтвердить, что они действительно погибли, - говорит свидетельница ДТП (ее данные имеются в редакции). - Я с 7:25 утра вышла из дома, перешла дорогу и ждала автобус, который отвозил нас на работу и находилась на обочине в направлении автодороги Москва - Обнинск на 84 км. от Москвы. Посмотрев время в телефоне, я положила его в карман. Через несколько секунд после этого увидела следующую картину.

Грузовой автомобиль двигался на полосу встречного транспорта, по которой двигался легковой автомобиль БМВ. Грузовик со всего хода врезался в легковой автомобиль, осколки от удара разлетелись так, что попали даже в меня. Грузовик протащил легковой автомобиль на расстояние 30 метров, выкинув его на разделительную полосу, проехал еще метров 15-20 и остановился на полосе встречного транспорта.

В легковом автомобиле никто не шевелился. ДТП произошло прямо передо мной, не более двух метров от меня. Я не знала во сколько приехала скорая и специальные службы, так как уехала на работу, по словам знакомых все они добирались очень долго.

Ситуация на дороге

Следователь не раз обращал внимание родителей Ксении Малашковой на «царапину на асфальте», что это место столкновения, а место, где упала основная осыпь осколков, означает, что они просто могли разлететься в разные стороны.

В связи со сложившейся ситуацией родители погибшей сталкиваются с еще одной проблемой - необходимостью решения вопроса погашения потребительского кредита дочери на покупку автомобиля.

Страховая компания запрашивает у родственников документы, подтверждающие сам факт ДТП. Но следователь почему-то и в этом отказывает родственникам и адвокату, ссылаясь на то, что дело передано в прокуратуру.

Адвокатом и родственниками погибших направлены обращения в прокуратуру Калужской области и Генеральную прокуратуру РФ.

Также по этому вопросу мы поговорили с сотрудником пресс-службы УМВД России по Калужской области Сергеем МУХАНОВЫМ.

- Уголовное дело еще не возбуждено, - говорит он. - На данный момент времени продолжается вестись процессуальная проверка, и пока она продолжается, говорить о каком-то результате нельзя. Необходимо получить все экспертизы, и только при наличии всех документов можно возбуждать уголовное дело. Процессуальная проверка может занять достаточно долгое время.

Мы надеемся, что предварительное расследование будет проведено объективно, беспристрастно, в полном объеме, с учетом всех данных, свидетельских показаний и необходимых экспертиз и окончательная версия расскажет всю правду о том, что случилось на дороге у деревни Папино Калужской области 9 августа.

А калужским следователям все-таки хотелось бы пожелать быть более аккуратными и тщательнее выбирать слова при общении с людьми, переживающими большое горе от потери самых близких людей.

Мы продолжим следить за развитием событий.