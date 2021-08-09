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В Калужской области 39-летняя женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе А-130

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД, прокуратура и ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 09.08.2021 09:44 7 3488
В Калужской области 39-летняя женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе А-130

Утром в понедельник, 9 августа, на трассе А-130 в Жуковском районе в ДТП погибли женщина и ребенок. Подробности нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 7:35 утра в районе деревни Папино 39-летняя женщина за рулем легкового автомобиля «БМВ» выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик «Скания». Большегрузом управлял 59-летний водитель.

- В результате аварии погибли водитель и несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля, - рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Калужской области.

Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

UPD. В прокуратуре Калужской области сообщили, что погибшему мальчику было 5 лет.

Автомобили столкнулись лоб в лоб.

У легковушки сработали подушки безопасности, однако это не спасло женщину и ребенка.

Напомним, в субботу, 7 августа, также на трассе А-130, но в Медынском районе, в ДТП погибла женщина.

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД, прокуратура и ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 09.08.2021 09:44 7 3488
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс дети прокуратура
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