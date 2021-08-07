В Калужской области женщина погибла в массовом ДТП на трассе А-130

Массовое ДТП произошло днем в субботу, 7 августа, на 168 километре трассы А-130 в Медынском районе. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, рядом с деревней Реутово около 16:00 водитель легкового автомобиля «Форд Фокус», которая двигалась со стороны Москвы, выехала на встречную полосу и по касательной столкнулась с машиной ГАЗ. После этого «Форд» врезался во встречный автомобиль «Тойота Рав 4».

В результате ДТП погибла пассажирка «Тойоты». Различные травмы получили три человека: водители «Форда» и «Тойоты», а также пассажир «Форда».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, сотрудники скорой помощи и МЧС.

Из-за аварии движение по трассе А-130 было затруднено.