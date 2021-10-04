Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 10 брошенных автомобилей
В Калуге собираются эвакуировать с улиц еще 10 брошенных автомобилей. В четверг, 7 октября, представители городской управы проведут их осмотр. Владельцев просят при нем присутствовать, сообщили в понедельник в администрации областного центра.
Публикуем список брошенных автомобилей, который предоставила городская управа:
- ул. Горького, д. 54, «Шкода Октавия» белого цвета, К658ВС40,
- ул. Петра Тарасова, д. 11, «Форд» синего цвета, О537АК40,
- ул. Переходная, д. 5а, ПАЗ белого цвета, Н961ВУ40,
- ул. Звездная, д. 5, «Форд» голубого цвета, Е748МС40,
- ул. Глаголева, д. 6, «Лада Самара» синего цвета, Е036УК40,
- ул. Дубрава, д. 12, «Опель» зеленого цвета, М466КО51,
- ул. В. Никитиной, д. 34, «Хендай» серого-черного цвета, Т765УУ71,
- Грабцевское шоссе, д. 112а, «Волга» черного цвета, Н100КУ40,
- ул. Дубрава, д. 2, «Ситроен» черного цвета, номер отсутствует,
- пер. Ольговский, д. 12, «Форд» серого-черного цвета, О972ХН40.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!