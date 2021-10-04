Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 10 брошенных автомобилей

В Калуге собираются эвакуировать с улиц еще 10 брошенных автомобилей. В четверг, 7 октября, представители городской управы проведут их осмотр. Владельцев просят при нем присутствовать, сообщили в понедельник в администрации областного центра.

Публикуем список брошенных автомобилей, который предоставила городская управа: