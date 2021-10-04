Калужанин Александр Авдеев назначен врио губернатора Владимирской области
В понедельник, 4 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении калужанина Александра Авдеева временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Указ вступил в силу в момент опубликования.
Предыдущий владимирский губернатор ушел на работу в Госдуму.
Ранее о предстоящем назначении депутата Авдеева на новую должность сообщали источники.
В должности врио Авдеев будет работать до 11 сентября 2022 года, когда во Владимирской области пройдут выборы губернатора.
Биография Александра Авдеева
Политику 46 лет. Авдеев родился в Калуге в семье рабочих Калужского турбинного завода. В конце 90-х получил два диплома МГТУ имени Баумана по специальностям инженер-механик и экономист-менеджер. Потом учился в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
С 2010 по 2015 годы Авдеев был мэром Обнинска. В начале 2015 года он из-за кризиса уменьшил зарплату себе и чиновникам.
Спустя пять лет работы в наукограде его забрали в правительство Калужской области. В должности заместителя губернатора Авдеев проработал около года.
На выборах в Госдуму 2016 года Авдеев победил в одномандатном округе.
Ранее сообщалось, что Авдеев в 2020 году претендовал на должность губернатора Калужской области. Однако место Анатолия Артамонова занял другой экс-мэр Обнинска Владислав Шапша.
В 2017 году еще один бывший заместитель губернатора Калужской области Николай Любимов стал губернатором Рязанской области.
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