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Калужанин Александр Авдеев назначен врио губернатора Владимирской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2021 16:34 0 463
Калужанин Александр Авдеев назначен врио губернатора Владимирской области

В понедельник, 4 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении калужанина Александра Авдеева временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Указ вступил в силу в момент опубликования.

Предыдущий владимирский губернатор ушел на работу в Госдуму.

Ранее о предстоящем назначении депутата Авдеева на новую должность сообщали источники.

В должности врио Авдеев будет работать до 11 сентября 2022 года, когда во Владимирской области пройдут выборы губернатора.

Биография Александра Авдеева

Политику 46 лет. Авдеев родился в Калуге в семье рабочих Калужского турбинного завода. В конце 90-х получил два диплома МГТУ имени Баумана по специальностям инженер-механик и экономист-менеджер. Потом учился в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

С 2010 по 2015 годы Авдеев был мэром Обнинска. В начале 2015 года он из-за кризиса уменьшил зарплату себе и чиновникам.

Спустя пять лет работы в наукограде его забрали в правительство Калужской области. В должности заместителя губернатора Авдеев проработал около года.

На выборах в Госдуму 2016 года Авдеев победил в одномандатном округе.

Ранее сообщалось, что Авдеев в 2020 году претендовал на должность губернатора Калужской области. Однако место Анатолия Артамонова занял другой экс-мэр Обнинска Владислав Шапша.

В 2017 году еще один бывший заместитель губернатора Калужской области Николай Любимов стал губернатором Рязанской области.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2021 16:34 0 463
Тэги: александр авдеев владимир путин
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