Экс-мэр Обнинска стал основным кандидатом на должность губернатора Владимирской области

Еще один калужанин в ближайшее время может стать губернатором. Депутат Госдумы от Калужской области Александр АВДЕЕВ остался единственным кандидатом на должность главы Владимирской области, сообщило издание «РБК».

По информации портала, нынешний владимирский губернатор Владимир Сипягин станет депутатом.

Один из источников заявил о назначении Авдеева с вероятностью 99%.

Александру Авдееву 46 лет. Он родился в Калуге в семье рабочих с КТЗ. Получил два диплома МГТУ имени Баумана по специальностям инженер-механик и экономист-менеджер. Позже окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

С 2010 по 2015 годы Авдеев работал главой администрации Обнинска, затем – заместителем губернатора Калужской области. После этого в 2016 году избрался депутатом Госдумы.

Ранее сообщалось, что Авдеев в 2020 году претендовал на должность губернатора Калужской области. Однако место Анатолия Артамонова занял другой экс-мэр Обнинска Владислав Шапша.

В 2017 году еще один бывший заместитель губернатора Калужской области Николай Любимов стал губернатором Рязанской области.