Бывший калужский министр возглавил департамент здравоохранения Владимирской области
В понедельник, 4 октября, бывший министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ возглавил департамент здравоохранения Владимирской области. Об этом сообщают СМИ этого региона.
Баранову 60 лет. Он был главой калужского Минздрава с 2016 по весну 2020 года. В марте прошлого года Баранов попал в ДТП и после этого к активной работе в Калуге уже не вернулся. Его сменила Наталья Огородникова, которую отправили в отставку еще спустя полтора месяца. А следующий министр здравоохранения Алан Цкаев уволился в мае 2021 года.
Возможно, назначение Баранова связано с вероятным приходом на пост губернатора Владимирской области калужанина Александра Авдеева.
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