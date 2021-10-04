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Бывший калужский министр возглавил департамент здравоохранения Владимирской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2021 12:54 2 1093
Бывший калужский министр возглавил департамент здравоохранения Владимирской области

В понедельник, 4 октября, бывший министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ возглавил департамент здравоохранения Владимирской области. Об этом сообщают СМИ этого региона.

Баранову 60 лет. Он был главой калужского Минздрава с 2016 по весну 2020 года. В марте прошлого года Баранов попал в ДТП и после этого к активной работе в Калуге уже не вернулся. Его сменила Наталья Огородникова, которую отправили в отставку еще спустя полтора месяца. А следующий министр здравоохранения Алан Цкаев уволился в мае 2021 года.

Возможно, назначение Баранова связано с вероятным приходом на пост губернатора Владимирской области калужанина Александра Авдеева.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2021 12:54 2 1093
Тэги: общество константин баранов
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