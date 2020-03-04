Стали известны подробности ДТП с министром здравоохранения Калужской области

Как мы уже рассказывали, в среду, 4 марта, в ДТП пострадал министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ. В управлении МВД по Калужской области KP40 подробнее рассказали о том, что же произошло.

По предварительной информации, около 13:15 на 109 километре трассы А101 «Брянск – Людиново - Киров» водитель «Киа Соренто» не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина врезалась в дерево.

Водитель отделался ушибами, от госпитализации он отказался. А вот министр, находившийся на пассажирском месте, попал в районную больницу с различными травмами.

В ближайшее время его должны доставить в областную больницу в Калуге.

- Константин Николаевич находится у нас в больнице, - приводит слова главного врача Кировской ЦРБ Александра ФЕДОРЕНКОВА «Ника ТВ». - Сейчас едет бригада калужских врачей, которые транспортируют его, скорее всего, в областную больницу. На данный момент угрозы его жизни нет, состояние стабильное.

Водитель съехал с дороги и врезался в дерево.