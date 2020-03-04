$ 66.44 0.12
73.94 0.52
Главная Новости Происшествия

Стали известны подробности ДТП с министром здравоохранения Калужской области

Елена Французова , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 04.03.2020 18:29 3 2474
Стали известны подробности ДТП с министром здравоохранения Калужской области

Как мы уже рассказывали, в среду, 4 марта, в ДТП пострадал министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ. В управлении МВД по Калужской области KP40 подробнее рассказали о том, что же произошло.

По предварительной информации, около 13:15 на 109 километре трассы А101 «Брянск – Людиново - Киров» водитель «Киа Соренто» не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина врезалась в дерево. 

Водитель отделался ушибами, от госпитализации он отказался. А вот министр, находившийся на пассажирском месте, попал в районную больницу с различными травмами.

В ближайшее время его должны доставить в областную больницу в Калуге.

- Константин Николаевич находится у нас в больнице, - приводит слова главного врача Кировской ЦРБ Александра ФЕДОРЕНКОВА «Ника ТВ». - Сейчас едет бригада калужских врачей, которые транспортируют его, скорее всего, в областную больницу. На данный момент угрозы его жизни нет, состояние стабильное.

ДТП с министром в Калужской области

Водитель съехал с дороги и врезался в дерево.

Елена Французова , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 04.03.2020 18:29 3 2474
Тэги: дтп происшествие константин баранов здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Газэнергобанк 2 марта 2020 года запустил обновленный сайт www.gebank.ru .
Вчера 10:55
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
ВТБ открыл книгу заявок по трем новым выпускам инвестиционных облигаций
Крупные банки планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами
Клиенты ВТБ получат повышенные бонусы за карты из экопластика
Жители Калужской области установили Wink на 40 тысяч устройств
В 2019 году 15 тысяч домохозяйств Калужской области подключены к интернету по оптике от «Ростелекома»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Всего проголосовало: 2178
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Преимущество обращения в ритуальные службы
Витамин Д3: что может случиться при передозировке
Оптимизация маркетинга с помощью воронки продаж

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru