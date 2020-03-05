Попавшего в аварию министра перевезли в Калугу

Как мы уже рассказывали, в среду, 4 марта, в ДТП пострадал министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ. Автомобиль «Киа Соренто», в котором он находился на пассажирском сиденье, съехал в кювет и врезался в дерево на трассе А101 «Брянск – Людиново - Киров».

Изначально Баранова госпитализировали в Центральную районную больницу Кировского района. Однако уже вечером в среду перевезли в Калугу в областную больницу.

- Константин Николаевич находится в больнице, - прокомментировали KP40 ситуацию в четверг, 5 марта, в министерстве здравоохранения Калужской области. – Его состояние стабильное.

В Калугу из Кирова его перевезли «в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи», пояснили в Минздраве.