Главные новости в Калужской области 30 сентября: 548 миллионов на Синие мосты и новый рекорд коронавируса

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 30 сентября.

Реконструкция за два года

Калуга получила кредит в 548 миллионов рублей на реконструкцию Синих мостов. Работы обещают провести за два года.

Рекорд по смертям

За сутки в Калужской области сразу семь человек скончались от коронавируса. Это новый рекорд за весь период пандемии. Новых случаев также много – рекорд за месяц.

Штиль грядущий

До утра 1 октября в Калужской области ожидается отсутствие ветра. Из-за штиля грязный воздух не будет рассеиваться в атмосфере, предупреждают синоптики.

Циолковский от Скляра

На улице Марата в Калуге стену дома украсили изображением Константина Циолковского. Автор эскиза – сын известного музыканта Александра Ф. Скляра.

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