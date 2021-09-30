Главные новости в Калужской области 30 сентября: 548 миллионов на Синие мосты и новый рекорд коронавируса
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 30 сентября.
Реконструкция за два года
Калуга получила кредит в 548 миллионов рублей на реконструкцию Синих мостов. Работы обещают провести за два года.
Рекорд по смертям
За сутки в Калужской области сразу семь человек скончались от коронавируса. Это новый рекорд за весь период пандемии. Новых случаев также много – рекорд за месяц.
Штиль грядущий
До утра 1 октября в Калужской области ожидается отсутствие ветра. Из-за штиля грязный воздух не будет рассеиваться в атмосфере, предупреждают синоптики.
Циолковский от Скляра
На улице Марата в Калуге стену дома украсили изображением Константина Циолковского. Автор эскиза – сын известного музыканта Александра Ф. Скляра.
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