В Калужской области прогнозируют загрязнение воздуха из-за отсутствия ветра

С 21:00 четверга, 30 сентября, до 9:00 пятницы, 1 октября, на территории Калужской области ожидается полное отсутствие ветра. Это может привести к тому, что загрязняющие вещества не будут рассеиваться в атмосферном воздухе. Об этом предупредили в Калужском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Объявляются неблагоприятные погодные условия I степени опасности, - говорится в сообщении метеорологов.

По их информации, в период штиля возможен рост обращений калужан в больницы, обострение заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, аллергических заболеваний.

Также высока вероятность того, что в городе будет чувствоваться неприятный запах.