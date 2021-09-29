Главные новости в Калужской области 29 сентября: сбитые девушки и новые нарушения с камер

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 29 сентября.

Сбили на переходе

Накануне вечером в Калуге на улице Луначарского водитель «Мицубиси» сбил двух девушек на переходе. А в среду полиция сообщила, что он был пьян. Одна из пострадавших госпитализирована.

Предупреждение водителям

29 сентября дорожные камеры в Калуге и Обнинске начали выявлять новые нарушения. Модернизация также началась на перекрестке Ленина и Карла Либкнехта.

Жуткое убийство

В Тарусском районе банда из трех человек заманила мужчин в загородный дом, усыпила и застрелила. Все это ради пяти миллионов рублей.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.