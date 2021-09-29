В Калуге пьяный 65-летний водитель «Мицубиси» сбил двух девушек на улице Луначарского

Как мы уже рассказывали, вечером 28 сентября на улице Луначарского в Калуге водитель «Мицубиси» сбил двух девушек на переходе. В среду в УГИБДД по Калужской области уточнили, что за рулем легковушки был пьяный 65-летний мужчина.

ДТП произошло в 19:50 на перекрестке улицы Луначарского и переулка Воскресенского.

Пострадали две девушки – 17 и 18 лет. Старшей помощь оказали на месте, а 17-летнюю калужанку госпитализировали с различными травмами.

Пожилого водителя «Мицубиси» на месте освидетельствовали на состояние опьянения. Результат оказался положительным. Кроме того, на него составили протокол по административной статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена».