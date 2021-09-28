В Калуге водитель «Мицубиси» сбил двух девушек на улице Луначарского

Около 18:50 во вторник, 28 сентября, на улице Луначарского в Калуге водитель «Мицубиси Паджеро» сбил двух девушек. Про аварию сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, ДТП произошло на перекрестке улицы Луначарского и переулка Воскресенского. Две девушки пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в них въехал внедорожник.

В соцсетях появилось видео с моментов ДТП. Судя по этой записи, водитель «Мицубиси» поздно начал тормозить. Машина сбила пешеходов и остановилась на зебре.

По информации очевидцев, сбитые девушки (некоторые из очевидцев отмечают, что они несовершеннолетние) выжили. Одна из них – в больнице. Второй врачи оказали помощь и отпустили домой.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.