В Калуге и Обнинске пять дорожных камер начали фиксировать новые нарушения с 29 сентября
В среду, 29 сентября, в Калуге и Обнинске в полноценном режиме заработали стационарные дорожные камеры на пяти улицах. Об этом сообщили в областном «Центре безопасности дорожного движения».
В Калуге на Кирова, 78 и в Обнинске на проспекте Ленина, 92 камеры установили у пешеходных переходов. Они будут фиксировать превышение скорости и то, как водители пропускают пешеходов.
Также заработали три комплекса на калужских улицах.
Данные камеры будут следить за скоростью автомобилистов, проездом на красный, пересечением стоп-линии, а также поворот налево или разворот с нарушением:
- Калуга, пересечение ул. Фомушина – ул. 65 лет Победы;
- Калуга, ул. Московская в районе д. 261 (съезд с путепровода);
- Калуга, пересечение ул. Заводская и ул. Маяковского.
Ранее мы сообщали, что еще несколько дорожных камер в Калуге модернизируют в октябре.
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