В Калуге и Обнинске пять дорожных камер начали фиксировать новые нарушения с 29 сентября

В среду, 29 сентября, в Калуге и Обнинске в полноценном режиме заработали стационарные дорожные камеры на пяти улицах. Об этом сообщили в областном «Центре безопасности дорожного движения».

В Калуге на Кирова, 78 и в Обнинске на проспекте Ленина, 92 камеры установили у пешеходных переходов. Они будут фиксировать превышение скорости и то, как водители пропускают пешеходов.

Также заработали три комплекса на калужских улицах.

Данные камеры будут следить за скоростью автомобилистов, проездом на красный, пересечением стоп-линии, а также поворот налево или разворот с нарушением:

Калуга, пересечение ул. Фомушина – ул. 65 лет Победы;

Калуга, ул. Московская в районе д. 261 (съезд с путепровода);

Калуга, пересечение ул. Заводская и ул. Маяковского.

Ранее мы сообщали, что еще несколько дорожных камер в Калуге модернизируют в октябре.