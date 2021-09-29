В Калужской области участников подмосковной банды обвинили в усыплении и убийстве двух человек

Прокуратура Калужской области направила в суд уголовное дело участников банды из Подмосковья. Их обвиняют в убийстве двух человек в Тарусском районе, уничтожении имущества, хищении и незаконном обороте оружия. На скамье подсудимых в ближайшее время окажутся 69-летний и 53-летний мужчина, а также 28-летняя женщина, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду, 29 сентября.

По версии следствия, обвиняемые осенью 2020 года узнали, что у другого человека есть крупная сумма денег и решили их похитить.

Женщина организовала встречу с жертвой и его знакомым в загородном доме в Тарусском районе. Там она подсыпала мужчинам в еду и спиртное медицинский препарат «Клофелин», сообщили в прокуратуре.

От этого лекарства они заснули, и женщина вызвала подельников. Как считает следствие, те приехали, из пистолета с глушителем убили обоих спящих мужчин и забрали у них ключи от машины и квартиры.

На автомобиле они вывезли трупы и закопали их вместе с оружием.

- В последующем они сожгли угнанный автомобиль и частный дом, в котором было совершено преступление, - рассказали в прокуратуре. - Далее обвиняемые проследовали в квартиру погибшего и похитили более 5 миллионов рублей.

Членам банды грозит пожизненное заключение.