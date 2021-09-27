Главные новости в Калужской области 27 сентября: четвертый мурал на Ленина и задержание начальника колонии

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 27 сентября.

Центр уличного искусства

Улицу Ленина в Калуге продолжают украшать к 650-летию Калуги. Сейчас там создают четвертый мурал - на перекрестке с улицей Чижевского.

Второй подряд

Второго подряд начальника исправительной колонии в Медыни подозревают во взятках. Его задержали в рамках операции сотрудники СК и ФСБ. Предыдущего, напомним, отправили в колонию на восемь лет.

Калужане начали простывать

В нашем регионе растет заболеваемость не только кооронавируса, но и ОРВИ. Статистику опубликовал Роспотребнадзор.

Уголовка за «игрушку»

Получила продолжение история с конфликтом водителей на улице Баумана в Калуге. Как мы уже рассказывали, там водитель «Лады» решил припугнуть женщину предметом, похожим на пистолет. Он сам назвал это игрушкой. Полиция возбудила уголовное дело.

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