В Калужской области заболеваемости ОРВИ за неделю выросла на 7,5%
В Калужской области за неделю, с 20 по 26 сентября, зафиксировано 11340 случаев ОРВИ. Это на 7,5% больше, чем неделей ранее, сообщили в понедельник в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.
Случаев гриппа не зарегистрировано.
Пороговые показатели заболеваемости по ОРВИ превышены во всех возрастных группах, кроме детей с 7 до 14 лет.
В Калуге за неделю ОРВИ выявлено у 7882 человек. Рост за неделю - 8,7%.
Почти в два раза увеличилось за неделю и число госпитализаций больных с ОРВИ – с 19 до 36.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!