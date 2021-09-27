В Калужской области заболеваемости ОРВИ за неделю выросла на 7,5%

В Калужской области за неделю, с 20 по 26 сентября, зафиксировано 11340 случаев ОРВИ. Это на 7,5% больше, чем неделей ранее, сообщили в понедельник в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

Случаев гриппа не зарегистрировано.

Пороговые показатели заболеваемости по ОРВИ превышены во всех возрастных группах, кроме детей с 7 до 14 лет.

В Калуге за неделю ОРВИ выявлено у 7882 человек. Рост за неделю - 8,7%.

Почти в два раза увеличилось за неделю и число госпитализаций больных с ОРВИ – с 19 до 36.