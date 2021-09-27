Калужская полиция возбудила уголовное дело после сообщений о стрельбе на улице Баумана

Молодой человек в комментарии для областного телевидения назвал пистолет игрушкой.

Как мы уже рассказывали, конфликт между двумя водителями произошел на прошлой неделе на улице Баумана в Калуге в районе перекрестка с улицей Дзержинского. В понедельник, 27 сентября, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

По предварительным данным, женщина за рулем легкового автомобиля разворачивалась, а проезжавшему мимо водителю «Лады» показалось, что она может его задеть. Через десяток метров он остановился, вышел на дорогу и направил в сторону женщины предмет, похожий на пистолет.

Личность водителя «Лады» полиция установила. Молодому человеку 21 год. Позже он сам появился в эфире телеканала «Ника ТВ».

- Я начал показывать им [крутит у виска]: «Ну, что ты совсем». Она начала махать, там что-то орать, пальцы свои показывать. Мне это не понравилось. Она виновата, и она еще будет еще на меня что-то показывать. Ну, я и достал попугать игрушку. Ну, и все.

В эфире звучит также информация, что игрушкой был пневматический пистолет. Сейчас полиция проверяет, производились ли из него выстрелы.

- Будут в следующий раз знать, что если они виноваты, то не надо бычить, - заявил также молодой человек.

Расследование уголовного дела продолжается.

UPD. В прокуратуре Калужской области также прокомментировали ситуацию. 27 сентября там заявили, что мужчина все-таки стрелял в сторону женщины из пневматического пистолета, но никто не пострадал. Статья «Хулиганство с применением оружия» предусматривает до семи лет лишения свободы.