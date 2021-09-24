Калужская полиция начала проверку после сообщений о стрельбе на улице Баумана

Жительница Калуги обратилась в полицию с заявлением о том, что на улице Баумана в ее сторону стрелял молодой человек. Ранее она публиковала в соцсетях видео, на которое попала часть конфликта.

Судя по записи, конфликт произошел на перекрестке улиц Баумана и Дзержинского. На ролике видно, что молодой человек остановился на проезжей части, достал похожий на пистолет предмет и направил его в сторону машины, в которой установлен регистратор.

Полицейским женщина сообщила, что ехала по улице Баумана, мимо нее проехала другая машина, а потом она остановилась. По словам калужанки, в ее сторону выстрелили дважды.

Судя по всему, машина с регистратором при развороте мола зацепить «Приору», и ее владельцу это не понравилось.

По номерам авто был найден человек, который якобы стрелял на улице. Ему 21 год.

В рамках проверки устанавливается, что из себя представлял предмет, похожий на пистолет и были ли на самом деле выстрелы.