Главная Новости Криминал
COVID-19 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

В Калужской области за получение взятки в 300 тысяч рублей задержан начальник исправительной колонии

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 27.09.2021 14:35 1 1003
В Калужской области за получение взятки в 300 тысяч рублей задержан начальник исправительной колонии

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии №4 в городе Медыни. Мужчину подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщили в понедельник, 27 сентября, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, начальник колонии получил взятку в 300 тысяч рублей за то, что один из осужденных получит запрещенные предметы, в том числе телефон. Также предполагалось, что заключенного будут предупреждать об обысках, а также не применять к нему наказания.

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали начальника колонии с поличным. Деньги нашли у него в машине.

Подозреваемый задержан на 48 часов. Следователи подали ходатайство в суд о заключении начальника колонии под стражу.

Напомним, в 2019 году предыдущего начальника колонии в Медыни приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взяток и превышение должностных полномочий.

А летом 2021 года бывшего начальника колонии в Сухиничах признали виновным в растрате и служебном подлоге.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 27.09.2021 14:35 1 1003
Тэги: криминал следственный комитет
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А у вас в квартире затопили? 
Всего проголосовало: 273
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как купить вывеску для магазина?
5 причин взять на охоту тепловизор
Причины популярности онлайн-займов на карту

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru