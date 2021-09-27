В Калужской области за получение взятки в 300 тысяч рублей задержан начальник исправительной колонии

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии №4 в городе Медыни. Мужчину подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщили в понедельник, 27 сентября, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, начальник колонии получил взятку в 300 тысяч рублей за то, что один из осужденных получит запрещенные предметы, в том числе телефон. Также предполагалось, что заключенного будут предупреждать об обысках, а также не применять к нему наказания.

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали начальника колонии с поличным. Деньги нашли у него в машине.

Подозреваемый задержан на 48 часов. Следователи подали ходатайство в суд о заключении начальника колонии под стражу.

Напомним, в 2019 году предыдущего начальника колонии в Медыни приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взяток и превышение должностных полномочий.

А летом 2021 года бывшего начальника колонии в Сухиничах признали виновным в растрате и служебном подлоге.