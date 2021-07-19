В Калужской области бывшего начальника колонии осудили за махинации с картофелем

В Калужской области суд вынес приговор бывшему начальнику исправительной колонии №5 в Сухиничах. В понедельник, 19 июля, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Бывшего начальника колонии признали виновным в растрате и служебном подлоге.

- Подсудимый, в период с сентября 2017 года по январь 2018 года, неоднократно давал указания главному бухгалтеру учреждения, находившейся в его непосредственном подчинении, составлять фиктивные документы о совершении поставок картофеля по государственному контракту с территории овощехранилища колонии в учреждения УФСИН России других субъектов без их фактического осуществления, - рассказали подробности в прокуратуре. - Он достоверно знал, что данный картофель приобретался у сельскохозяйственных производителей других субъектов Российской Федерации, с территории которых осуществлялась его поставка в исправительные учреждения тех же регионов.

После составления бухгалтерских документов, бывший начальник колонии, заведомо зная об их фиктивности, утвердил их своей подписью.

- Преступными действиями обвиняемого ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области причинен материальный ущерб в виде излишне оплаченных денежных средств за перевозку картофеля в вышеуказанные исправительные учреждения в общей сумме более 8 миллионов рублей, - пояснили в прокуратуре.

Виновника приговорили к пяти годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. Кроме того, он должен будет возместить 8 миллионов рублей.