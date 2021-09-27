В Калужской области более 298 тысяч человек привились от коронавируса

По состоянию на 27 сентября в Калужской области 298 318 жителей сделали прививку от коронавируса. Такие данные опубликовало в понедельник министерство здравоохранения региона.

Всего в нашу область привезли 410 892 комплекта вакцины от коронавируса. 80% из них – это «Спутник V». Также были поставки «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Также в Калужской области продолжается вакцинация от гриппа. В нынешнем сезоне будут использоваться вакцины «Ультрикс Квадри» и «Флю-М».

Специалисты рекомендуют выдерживать месяц между вакцинациями от гриппа и коронавируса.

- Вакцинация против гриппа на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19 очень важна, так как сочетание двух инфекций, если человек заразится и той, и другой одновременно, - серьезный риск для здоровья, - прокомментировал заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья МОХОВ.