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В Калужской области более 298 тысяч человек привились от коронавируса

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 27.09.2021 16:57 2 418
В Калужской области более 298 тысяч человек привились от коронавируса

По состоянию на 27 сентября в Калужской области 298 318 жителей сделали прививку от коронавируса. Такие данные опубликовало в понедельник министерство здравоохранения региона.

Всего в нашу область привезли 410 892 комплекта вакцины от коронавируса. 80% из них – это «Спутник V». Также были поставки «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Также в Калужской области продолжается вакцинация от гриппа. В нынешнем сезоне будут использоваться вакцины «Ультрикс Квадри» и «Флю-М».

Специалисты рекомендуют выдерживать месяц между вакцинациями от гриппа и коронавируса.

- Вакцинация против гриппа на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19 очень важна, так как сочетание двух инфекций, если человек заразится и той, и другой одновременно, - серьезный риск для здоровья, - прокомментировал заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья МОХОВ.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 27.09.2021 16:57 2 418
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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