Главные новости в Калужской области 24 сентября: блогер нарвался на бомбил, а на Баумана стреляли
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 24 сентября.
Привет из 90-х
Известный московский блогер приехал в Калугу и решил притворится, что отбивает клиентов у таксистов на вокзале Калуга-1. Вот тут-то и началось самое интересное.
Дорожные разборки
Конфликт на дороге произошел на улице Баумана в Калуге. 21-летний водитель то ли стрелял в сторону женщины, то ли направил пистолет.
Реки загрязняют
В реку Росвянка, а дальше в Угру и Оку, текут химические отходы, сообщила калужанка губернатору. На месте уже взяли пробы воды.
Без тепла
Пока одним калужанам все еще не включили отопление, другим уже успели включить, выключить и опять включить.
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