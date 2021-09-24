Главные новости в Калужской области 24 сентября: блогер нарвался на бомбил, а на Баумана стреляли

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 24 сентября.

Привет из 90-х

Известный московский блогер приехал в Калугу и решил притворится, что отбивает клиентов у таксистов на вокзале Калуга-1. Вот тут-то и началось самое интересное.

Дорожные разборки

Конфликт на дороге произошел на улице Баумана в Калуге. 21-летний водитель то ли стрелял в сторону женщины, то ли направил пистолет.

Реки загрязняют

В реку Росвянка, а дальше в Угру и Оку, текут химические отходы, сообщила калужанка губернатору. На месте уже взяли пробы воды.

Без тепла

Пока одним калужанам все еще не включили отопление, другим уже успели включить, выключить и опять включить.

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