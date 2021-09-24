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В Калуге таксисты пинками и угрозами прогнали известного блогера с вокзала

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.09.2021 15:53 1 415
В Калуге таксисты пинками и угрозами прогнали известного блогера с вокзала

Известный российский блогер Владимир Литовченко, канал которого на Youtube называется BORODA TV, часть своего выпуска снял на железнодорожном вокзале Калуга-1. Он пытался отбивать подставного пассажира у местных таксистов, резко сбивая цену.

Из-за присутствия мата в ролике мы не можем его опубликовать здесь, но расскажем самое интересное, что там было.

А было много угроз пранкеру со стороны калужских водителей. Не обошлось и без пинком по мягкому месту.

Когда Владимир предложил отвезти пассажира до Козельска за 1300 рублей, в ответ тут же получил:

- Сейчас без машины останешься. Ты никуда не поедешь. Ты сейчас без резины останешься.

Присоединиться к своей компании таксисты не разрешали. Объясняя это тем, что «бригада укомплектована».

- На чем ты хочешь зарабатывать, на машине? Сгорит она у тебя завтра, - заявил один из калужских водителей.

На вопрос, можно ли как-то договориться с крышей, подставному бомбиле ответили, что нужно сначала заплатить взнос. Размер этой платы не назывался.

- Это раньше крыша называлась, бандиты, а сейчас депутаты, - заявил один из таксистов. - Вот иди с ними договорись.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.09.2021 15:53 1 415
Тэги: общество авто
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