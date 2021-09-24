В Калуге вторую за день котельную остановили для ремонта

Днем в пятницу, 24 сентября, в Шопино остановлена котельная. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без отопления и горячей воды остались шесть жилых домов, школа №33 и детский сад «Поляночка».

Напомним, утром 24 сентября в Калуге стало известно об отключении котельной в микрорайоне «Веснушки». Там без горячей воды и тепла также остались жилые дома, школа и детский сад.

Ранее калужане массово жаловались на холодные батареи, хотя отопительный сезон в области начался 20 сентября.

UPD. Котельную в Шопино запустили в 17:30.