В Калуге вторую за день котельную остановили для ремонта
Днем в пятницу, 24 сентября, в Шопино остановлена котельная. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без отопления и горячей воды остались шесть жилых домов, школа №33 и детский сад «Поляночка».
Напомним, утром 24 сентября в Калуге стало известно об отключении котельной в микрорайоне «Веснушки». Там без горячей воды и тепла также остались жилые дома, школа и детский сад.
Ранее калужане массово жаловались на холодные батареи, хотя отопительный сезон в области начался 20 сентября.
UPD. Котельную в Шопино запустили в 17:30.
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