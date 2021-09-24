В Калуге 10 жилых домов, школа и детский сад остались без отопления из-за ремонта котельной
В Калуге микрорайон Веснушки остался без отопления. Котельная остановлена для проведения ремонтных работ, сообщили в пятницу, 24 сентября, в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без отопления и горячей воды остались 10 многоэтажных жилых домов, школа №13 и детский сад «Карусель».
О сроках проведения ремонта пока не сообщается.
Напомним, ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что в нашем регионе отопление дали в 94% домов.
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