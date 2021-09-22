В Калужской области 300 домов остаются без отопления

Жители Калуги и области продолжают массово жаловаться на отсутствие отопления в квартирах. К нашей публикации в социальной сети «ВКонтакте» набралось уже 500 комментариев на тему холодных батарей по различным адресам. Подписчикам «Калужского перекрестка» отвечают представители Госжилинспекции и городской управы. А вечером в среду, 22 сентября, ситуацию с отопление прокомментировал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

По его словам, на данный момент отапливается 4636 домов - 94% от общего количества домов, подключенных к централизованному теплоснабжению. Около 300 домов пока не отапливается.

Глава региона заявил, что пять котельных пока не работает.

- Но уже в ближайшее время они начнут подавать тепло в штатном режиме, - заверил Шапша. - Еще одна причина отсутствия теплоснабжения - проведение пуско-наладочных работ в многоквартирных домах управляющими компаниями и на тепловых сетях ресурсоснабжающими организациями. Сейчас эти работы завершаются.

Губернатор потребовал от глав администраций всех районов быстрее реагировать на жалобы по отсутствию отопления.

Госжилинспекция принимает обращения по телефону (4842) 277-777.