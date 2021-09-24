Калужанка пожаловалась губернатору на сброс химических отходов в реку Росвянку

Калужанка Ирина Никишина 23 сентября в социальных сетях пожаловалась губернатору Владиславу Шапше на слив химических отходов в реку Росвянку, впадающую в Угру в районе села Росва.

- Когда же прекратится слив неочищенных отходов в реку Росвянку, - сообщила женщина. - Сколько будет твориться беспредел. Почему не могут выполнить ремонтные работы, чтобы сброс отходов в реку Росвянку не продолжались.

Ирина Никишина опубликовала видео с места происшествия.

На эту публикацию отреагировали в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

По информации министерства, специалисты отобрали пробы воды:

- В случае фиксации превышений будем работать в рамках действующего законодательства.