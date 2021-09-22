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Главные новости в Калужской области 22 сентября: 15 пострадавших в ДТП и поиск крови для детей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.09.2021 20:00 0 88
Главные новости в Калужской области 22 сентября: 15 пострадавших в ДТП и поиск крови для детей

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 22 сентября.

Перевернувшийся микроавтобус

Утро началось с ДТП с микроавтобусом в Жуковском районе. «Мерседес» вылетел в кювет после столкновения с «Нивой Шевроле». Пострадали 15 человек, среди которых беременная женщина.

Разыскиваются доноры крови

Жителей Калуги просят сдать кровь для двоих детей, которые сейчас лечатся в больнице.

Суд для помощи многодетным

Прокуратура Калужской области через суд потребовала от горуправы Калуги создать инфраструктуру на участках для многодетных семей.

«Прославились»

Вандалы на улице Кирова попали на видео. Молодые люди сломали одну из букв праздничной конструкции у кинотеатра «Центральный».

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.09.2021 20:00 0 88
Тэги: общество обзор новостей
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