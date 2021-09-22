В Калуге опубликовано видео с вандалами, сломавшими букву на конструкции к 650-летию города

На прошлой неделе мы сообщали об исчезновении одной буквы с праздничной конструкции, установленной у кинотеатра «Центральный» на улице Кирова к 650-летию города.

А 20 сентября проект «Безопасный город» опубликовал видео с камер наблюдения.

Судя по этой записи, букву Д повредили еще в ночь на 31 августа.

Двое молодых парней с девушкой шли со стороны улицы Ленина и решили проверить буквы на прочность. В итоге Д наклонилась.

Пока не сообщается, удалось ли найти вандалов.